Mauro Cardozo, sorprendido por su salida y la de los porteros

El 12 de Octubre decidió no contar más con sus porteros Mauro Cardozo, Rodolfo Rodríguez y Osvaldo Cabral. El primero de ellos se mostró sorprendido. “Me sorprendí. Los cinco no seguimos”, dijo incluyendo también a los arqueros del selectivo.

Cardozo, quien tiene una historia particular con el cuadro itaugüeño, sintió más esta decisión: “La sensación es de tristeza. Di todo para que esté donde está: permanecer en Primera División luego de estar en el fondo de la categoría”.

Mauro Cardozo se inició en el 12 de Octubre y lo ayudó a ascender hasta la categoría principal. “No estar en la lista, a pesar de que creo que terminé bien el campeonato, me pone triste”, añadió el portero que se estuvo en el cuadro de Itauguá en varias etapas. “El profe (Pedro Sarabia) me llamó y me dijo que la institución quiere una renovación y que yo no formaba parte de eso”, declaró.

Por último, manifestó en charla con el Cardinal Deportivo que el jueves tendrá que reunirse con el presidente del club, Edgar Monges, “para finiquitar todo lo que falta por cobrar”, ya que hay algunas deudas en cuenta a premios.