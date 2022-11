12 de Octubre: No cobran desde julio y “muchos no tienen ni para llegar a las prácticas”

12 de Octubre se convirtió este martes en el primer equipo descendido de la temporada 2022, tras concluir el Torneo Apertura y el Clausura en la última colocación. El defensor referente, César Benítez, dialogó con el Cardinal Deportivo y citó algunos de los factores que repercutieron en el fatídico desenlace.

“Uno siempre apunta a grandes cosas a comienzo del año, el objetivo de una institución y un grupo es llegar siempre a lo más alto. Fue todo muy difícil, uno siempre trata de no buscar excusas. Todo este tiempo intentamos sortear las dificultades, desde la parte futbolística hasta la administrativa”.

“Hasta un punto el jugador puede aguantar en cuanto a lo financiero, no es lo más importante, pero tiene un alto grado de porcentaje para lo que es el rendimiento individual. No digo que por falta económica uno entra a perder, sino que era un plus importante”, añadió.

Salarios atrasados y demás

“El último salario que se pagó fue el de julio. Paulo Da Silva es el presidente de la FAP (Futbolistas Asociados del Paraguay), desde ahí se han ofrecido para ayudar a los muchachos. Muchos no tienen siquiera para llegar a los entrenamientos. En los últimos tiempos ya no concentrábamos por varios motivos”, expresó Benítez.