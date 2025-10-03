Sportivo Luqueño 0-2 de Mayo 3: Quinto al hilo; seis del otro

El Gallo norteño hizo leña del árbol caído

Actualidad dispar de los dos equipos que se enfrentaron hoy en Itauguá. Por un lado, el Sportivo Luqueño, que no consigue repuntar en el torneo; y por el otro, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que está en una muy buena racha.

El primer tiempo del partido fue absolutamente favorable para el conjunto del norte, que sorprendió desde el arranque presionando al rival en todos los sectores del campo de juego.

Al minuto 2, ya lo superó con un tanto que nació producto de una recuperación de balón en la mitad de la cancha, que tuvo la intervención de Rodrigo Ruiz Díaz que asistió de cabeza a Fernando Matías Cáceres, quien remató al arco frente a la defensa del portero Ángel Espínola, que quedó en el camino; pero fue finalmente Lucas Monzón, en su intención de evitar el gol, el que empujó la pelota al fondo de su valla con un doble toque.

De ahí en más la temática fue muy similar, el local, Luqueño, no pudo encontrar juego asociado y se defendió como pudo; y la visita, siguió empujando y luego de una jugada por izquierda, volvió a meter un centro a la zona de definición, y otra vez Cáceres, en el área chica, desvió el esférico pero no concretó, y fue Rodrigo Alborno, que puso la pierna derecha, el que sentenció por segunda vez a su equipo, en el cierre del PT (45+2’), y así fueron al descanso, 2-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Los convocados de Gustavo Alfaro para la gira asiática de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La etapa complementaria inició con algunas variantes que introdujo Julio César Cáceres, con el objetivo de revertir el marcador adverso. El Auriazul mejoró ostensiblemente, hizo la diferencia en ese lapso; y luego de un córner, César Castro lo sujetó a Ángel Benítez y Carlos Paul Benítez, pitó la pena máxima. Del tiro libre penal, a los 13’, se encargó Marcelo Pérez, quien le pegó al palo derecho del arquero Ángel Martínez, que se impuso desviando el mismo para mantener en cero su portería.

Finalmente, a los 47’, tras la asistencia de Sergio Fretes, Diego Acosta puso la cifra definitiva de 3-0 para el Gallo norteño, que hizo leña del árbol caído.