2 de Mayo

Amín Molinas: “Tenemos equipo y vamos a pelear por todo”

2 de Mayo derrotó 2-0 a Atlético Tembetary y clasificó a las semifinales de la Copa Paraguay 2025. El Gallo, que también pelea por el torneo Clausura 2025, sueña con un título en el final de la temporada.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 08:09
Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.@CopaParaguayAPF

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero es el primer semifinalista de la Copa Paraguay 2025. El Gallo norteño derrotó 2-0 Atlético Tembetary, con goles de Amín Molinas y Marcelo Acosta, y espera por el ganador de Guaraní vs. River Plate. Además del boleto a la serie de los 4 mejores, los dirigidos por Felipe Giménez quedaron a 2 partidos de la Copa Libertadores 2026.

Lea más: Guaraní, por la clasificación a semifinales de la Copa Paraguay

“El equipo está muy bien, estamos en alza y este es el camino que tenemos que seguir”, expresó Molinas, autor del primer tanto del triunfo en el Gunther Vogel de San Lorenzo. “Estamos peleando el campeonato y a Copa Paraguay con todo. Tenemos equipo para ganar todo. Ojalá se nos de porque vamos a ir con todo”, añadió el futbolista, que fue elegido la figura del partido por la TV.

Amín Molinas (d), jugador de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Amín Molinas (d), jugador de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

2 de Mayo, tercero en el torneo Clausura 2025

Paralelamente al certamen nacional, el “2” también está firme en la lucha por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y sueña con el título de campeón a pesar de la diferencia de puntos: los pedrojuaninos ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, a 7 unidades del líder Guaraní y 4 del escolta Cerro Porteño cuando restan 15 por disputar.