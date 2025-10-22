Amín Molinas: “Tenemos equipo y vamos a pelear por todo”

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero es el primer semifinalista de la Copa Paraguay 2025. El Gallo norteño derrotó 2-0 Atlético Tembetary, con goles de Amín Molinas y Marcelo Acosta, y espera por el ganador de Guaraní vs. River Plate. Además del boleto a la serie de los 4 mejores, los dirigidos por Felipe Giménez quedaron a 2 partidos de la Copa Libertadores 2026.

“El equipo está muy bien, estamos en alza y este es el camino que tenemos que seguir”, expresó Molinas, autor del primer tanto del triunfo en el Gunther Vogel de San Lorenzo. “Estamos peleando el campeonato y a Copa Paraguay con todo. Tenemos equipo para ganar todo. Ojalá se nos de porque vamos a ir con todo”, añadió el futbolista, que fue elegido la figura del partido por la TV.

2 de Mayo, tercero en el torneo Clausura 2025

Paralelamente al certamen nacional, el “2” también está firme en la lucha por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y sueña con el título de campeón a pesar de la diferencia de puntos: los pedrojuaninos ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, a 7 unidades del líder Guaraní y 4 del escolta Cerro Porteño cuando restan 15 por disputar.