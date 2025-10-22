Guaraní, por la clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay 2025

Guaraní disputa hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen enfrenta a River Plate por un lugar a las semifinales: el partido comienza a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Conduce Blas Romero con VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El Legendario de Víctor Bernay es el favorito en el duelo a eliminación directa (si hay empate en los 90 minutos, penales). Puntero del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay con 3 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño, el Indio juega la serie frente a un equipo que bajó de la División Intermedia a la Primera División B, la tercera categoría del fútbol paraguayo.

River Plate fue condenado por el promedio

El Kelito finalizó el campeonato (30 fechas) 10° con 37 puntos, a 23 unidades del campeón Rubio Ñu, pero el décimo cuarto puesto en el promedio condenó el descenso. El club del Barrio Mburicaó, que eliminó a Deportivo Santaní en la Fase 3 y a Resistencia en octavos de final, también perdió al entrenador Celso Ayala y a jugadores clave como Cristian Sosa, Joel Silva, entre otros.

Guaraní vs. River Plate: El ganador mide a...

El ganador de Guaraní vs. River Plate enfrenta en semifinales al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El Gallo norteño derrotó 2-0 a Atlético Tembetary, con goles de Amín Molinas y Marcelo Acosta, accedió a la serie de los 4 mejores del certamen nacional, que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2026. El cruce, a falta de programación oficial, sería en el mes de noviembre.

