Sportivo 2 de Mayo: Tremenda “cama” en el Corral

Para resumir, un allegado al club pedrojuanino, Sportivo 2 de Mayo, mencionó que “le hicieron la cama a Felipe”.

En fútbol, esa expresión se utiliza para graficar una confalubación para la salida del entrenador. Pero, generalmente la “cama” la suelen hacer los jugadores, no los propios componentes de un equipo técnico, como se pinta en este caso.

Eduardo Ledesma, quien fuera ayudante de “Felipep”, queda como conductor de cabecera en el Gallo norteño, en medio de los rumores de la conspiración.

Se dice que las autocalificaciones no son buenas. Felipe, fuera de toda modestia, dijo al Cardinal Deportivo: “Me considero el entrenador con mejor proyección de nuestro mercado”. Con el ego por las nubes, ahora, ¿a Nacional?