“Gato”, en el tejado de La Academia

Luego de confirmarse el alejamiento del técnico Pedro Sarabia de Nacional, las “letras” muestran que Felipe “Gato” Giménez podría ser el nuevo entrenador de la Academia.
“Estoy descansando para poder tomar el mejor paso en mi carrera. Me considero el entrenador con mejor proyección de nuestro mercado. Estoy en busca de dar un salto de calidad”, manifestó al Cardinal Deportivo el recientemente desvinculado del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
Giménez asegura que se retiró por al puerta grande del 2 de Mayo, aunque se desvinculó de todos los que conformaban su anterior cuerpo técnico.
Otro nombre que se filtró por el lado de Nacional es el de Rodrigo López, uno que ya pasó por ese club.
Mientras, Eduardo Ledesma, el exasistente de Giménez, es el nuevo entrenador del Gallo norteño, aunque resta hacerse oficial. El equipo del norte será copero la temporada próxima.