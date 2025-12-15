2 de Mayo: Pedro Delvalle llega al “Corral”

El atacante Pedro Delvalle, de 31 años, llega al “Corral” del Gallo norteño proveniente del Paysandú, con el que disputó 20 partidos y marcó un gol. El club de Belem do Pará descendió de la Serie B a la C del Brasil.

El largo recorrido del extremo comprende Deportivo Capiatá, Fulgencio Yegros, Rubio Ñu, Guaireña, Libertad, Sol de América, Trinidense y General Caballero JLM.

La dirigencia del club pedrojuanino, encabezada por Hugo Romero, analiza con el entrenador Eduardo Ledesma las próximas contrataciones.

El Gallo necesita conformar un grupo fuerte para su segunda participación internacional, esta vez en el mayor torneo de la Conmebol. Este año, el 2 de Mayo disputó la Copa Sudamericana, siendo derrotado por Guaraní en la eliminatoria local.

En el torneo Apertura 2026, que comienza el 23 de enero, el elenco “avícola” debutará contra Luqueño, en la Terraza del país.