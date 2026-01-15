2 de Mayo: El Gallo, lejos de su corral

La dotación del 2 de Mayo, el Gallo norteño, activa en Los Jardines del Kelito. Como la mayoría de los jugadores proviene de la capital y zonas aledañas, los muchachos tienen la posibilidad de ir a sus hogares, lo que significa un ahorro en hospedaje para el club.

Lea más: Advíncula ficha por Alianza, rival del 2 de Mayo

Los “avícolas” se aprestan para el torneo Apertura y la Copa Liberadores. El partido de ida con Alianza Lima será el miércoles 4 de febrero en el Río Parapití.

La revancha será el miércoles 11, en Lima (ambos a las 21:30). El ganador de la serie jugará con Sporting Cristal.

