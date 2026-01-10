Advíncula ficha por Alianza Lima, rival del 2 de Mayo

“Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!”, indicó Alianza Lima en sus redes sociales.

Lea más: Dos goles de Julio Enciso en Francia

El seleccionado nacional de 35 años, que milito en Boca entre el 2021 y el 2025, decidió volver al fútbol peruano luego de jugar en el extranjero por 12 años.

Su vínculo con Alianza es por dos temporadas, según la prensa deportiva. El lateral derecho viajará a Montevideo para unirse a la pretemporada con el plantel aliancista dirigido por el argentino Pablo Guede.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo donde también juega el delantero Paolo Guerrero, de 42 años, se alista para jugar la Serie Río de la Plata donde enfrentará al chileno Colo Colo e Independiente y Unión de Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El elenco blanquiazul jugará el 24 de enero un partido amistoso con Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana. Alianza Lima se refuerza con esta incorporación para su participación en la Copa Libertadores de 2026.

Enfrentará al paraguayo 2 de Mayo en la fase 1 de la Libertadores. Bajo la dirección de su nuevo técnico, Pablo Guede, el club limeño tiene la expectativa de coronarse campeón nacional en 2026 coincidiendo con su 125 aniversario de fundación. AFP