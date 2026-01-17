2 de Mayo: El Río Parapití se renueva

Las obras de mejoramiento del estadio Río Parapití del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero son intensas y cuentan con la verificación permanente de la Conmebol para la habilitación del coliseo, que está encaminada.

El Gallo norteño competirá por primera vez en la Copa Libertadores. El año pasado tuvo su debut internacional, en la Sudamericana, siendo eliminado en la fase local por Guaraní.

El próximo viernes 23, el 2 de Mayo jugará en su casa contra Luqueño, a las 20:15, por la primera fecha del Apertura 2026.

El gran evento es el del miércoles 4 de febrero contra Alianza Lima, a las 21:30, por “La Gloria Eterna”. La revancha será una semana después, el 11, en la capital incaica. El ganador de la serie medirá en la segunda fase al peruano Sporting Cristal.