Brahian Ayala regresa al Sportivo 2 de Mayo en busca de su mejor versión

La llegada de Ayala representa un salto de calidad para el esquema de Eduardo Ledesma. El “Gallo” no solo debe enfocarse en el torneo Apertura, sino que tiene la mirada puesta en la próxima semana, cuando vivirá su histórico debut en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima por la Fase 1. En este escenario de máxima presión, la pegada y el oficio del mediocampista asoman como herramientas vitales para potenciar el plantel y aportar jerarquía en compromisos de alta exigencia.

El paso del jugador ypacaraiense por la “ciudad de la música” no alcanzó las cotas esperadas. Durante el último año, Ayala participó en 25 encuentros repartidos entre el plano local y la Copa Sudamericana, logrando apenas cuatro goles y una asistencia. Estas cifras resultaron insuficientes para consolidarse como una pieza clave, contrastando fuertemente con la proyección que había alcanzado anteriormente. Las lesiones fueron su principal obstáculo en 2025, restándole el protagonismo que tanto buscaba.

🐔🇵🇾 ¡Bienvenido a tu casa @ayalabrahian10!



El CS 2 de Mayo da la bienvenida a Brahian Ayala como nuevo jugador del club en esta temporada!#VamosGallo pic.twitter.com/qDElivNurY — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) January 28, 2026

El 2 de Mayo apuesta por recuperar al futbolista que en 2024 deslumbró al fútbol paraguayo, cuando registró 12 goles totales, incluyendo 4 de tiro libre y 3 de penal, que lo llevaron a ser máximo artillero de aquella temporada. Aquel rendimiento despertó sondeos desde el exterior que finalmente no se concretaron. Tras un periodo de inactividad forzada por problemas físicos, el volante busca revancha en el club donde supo ser determinante. Su misión ahora es reencontrarse con su mejor versión física y futbolística para liderar al equipo tanto en el torneo doméstico como en la histórica cita internacional que se avecina.