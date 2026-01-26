Aldo Pérez, una sensible resta en el quipo aurinegro

Cuando se veían venir muy pronto cosas muy importantes, el arquero de Guaraní Aldo Sebastián Pérez Ramos (25 años) sufre una lesión en la rodilla que lo aparta de las canchas.

En la jugada del segundo gol de Olimpia, en el partido del domingo, y casi al final, Aldo se dobla la rodilla izquierda e inmediatamente él mismo evidencia el terrible dolor. “Aldo tuvo un esguince de la rodilla izquierda y tendrá, en el mejor de los casos (sobre su recuperación) será de cuatro a seis semanas”, comentó el doctor Mario Osorio, del cuerpo médico aborigen.

El facultativo aurinegro explicó que esta lesión genera una sobrecarga en el tendón lateral externo de aquella rodilla, y que cuando eso pasa se tiene un proceso inflamatorio que necesariamente se debe esperar a que mejore y luego pasar por los estudios médicos pertinentes que permitirán tener la certeza de la gravedad.

Se espera poder pasar este martes por la resonancia magnética y luego tener el resultado.

El retorno de Servio

Se apresta a volver al arco el argentino Gaspar Servio, quien en abril del año pasado sufrió una grave lesión en los ligamentos en partido de laCopa Sudamericana. Su última aparición en el torneo local fue justamente contra Olimpia, el 6 de abril, en la 12ª fecha del Apertura.