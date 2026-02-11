2 de Mayo
2 de Mayo, por una clasificación histórica en Copa Libertadores

El paraguayo Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
2 de Mayo disputa hoy la revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño enfrenta a Alianza Lima en el Alejandro Villanueva de Lima: el partido comienza a las 21:30, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo disputa hoy el partido más importante de su historia: la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño, que disputa el certamen por primera vez, enfrenta a Alianza Lima en la revancha de la Fase 1: a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima. Dirige Flavio Rodrigues de Souza con VAR de Rodrigo D’Alonso (brasileños).

Los dirigidos por Eduardo Ledesma, que el sábado empataron sin goles con Cerro Porteño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, tiene ventaja en la serie después del triunfo 1-0 con gol de Diego Acosta hace una semana en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. En caso de avanzar de ronda, los pedrojuaninos medirán a otro representante de Perú, Sporting Cristal.

El gol de Diego Acosta para 2 de Mayo

La formación de Alianza Lima vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026

Guillermo Viscarra; D’Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eric Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

La formación de 2 de Mayo vs. Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, José Hosué Díaz, Óscar Romero, Álan Gómez; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

