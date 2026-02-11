2 de Mayo, por una clasificación histórica en Copa Libertadores

2 de Mayo disputa hoy el partido más importante de su historia: la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño, que disputa el certamen por primera vez, enfrenta a Alianza Lima en la revancha de la Fase 1: a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima. Dirige Flavio Rodrigues de Souza con VAR de Rodrigo D’Alonso (brasileños).

Los dirigidos por Eduardo Ledesma, que el sábado empataron sin goles con Cerro Porteño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, tiene ventaja en la serie después del triunfo 1-0 con gol de Diego Acosta hace una semana en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. En caso de avanzar de ronda, los pedrojuaninos medirán a otro representante de Perú, Sporting Cristal.

El gol de Diego Acosta para 2 de Mayo

¡YA HAY CANDIDATO AL GOLAZO DE LA COPA! Diego Acosta sacó un fuerte sablazo para marcar el primer gol en la historia de 2 de Mayo en la CONMEBOL #Libertadores y el 1-0 ante Alianza Lima en la ida de la Fase 1.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F6Y1KiReoP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2026

La formación de Alianza Lima vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026

Guillermo Viscarra; D’Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eric Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

La formación de 2 de Mayo vs. Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, José Hosué Díaz, Óscar Romero, Álan Gómez; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy