Un recluso fue enviado al Hospital Regional de Luque y se escapó

Según el reporte emitido antes de las 7:00 de este miércoles por el Ministerio de Justicia, la fuga se produjo en horas de la noche, aunque no fueron brindados los detalles de las circunstancias.

Cristhian Martin Peralta Peralta, alias “Pachigua”, estaba internado y aparentemente era custodiado solamente por un guardiacárcel, al menos según el comunicado publicado en las redes oficiales del Ministerio de Justicia.

“Tras el hecho, el agente penitenciario responsable de la custodia directa sea apartado de sus funciones y puesto de inmediato a disposición de la Policía Nacional y el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales y administrativas correspondientes”, indica el comunicado.

Se desconoce si había agentes policiales encargados de la custodia de la persona privada de su libertad. Tampoco se sabe en qué penitenciaría guardaba reclusión el hoy prófugo antes de ser internado.

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Tras la fuga, el ministerio activó los protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional para lograr la pronta recaptura.

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Asimismo, se ha instruido la apertura de un sumario administrativo para determinar las fallas en el deber de vigilancia.