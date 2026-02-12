2 de Mayo
12 de febrero de 2026 - 08:35

Video: El penal clave que desvió Ángel Martínez vs. Alianza Lima

Ángel Martínez (c), arquero de 2 de Mayo, festeja el penal desvíado en un partido frente a Alianza Lima por la revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.
Ángel Martínez (c), arquero de 2 de Mayo, festeja el penal desvíado en un partido frente a Alianza Lima por la revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.@club2demayo

2 de Mayo clasificó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 después de empatar 1-1 con Alianza Lima en Perú.

Por ABC Color

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño empató 1-1 con los Blanquiazules en el Alejandro Villanueva y conquistó el pasaje a la Fase 2 con un global 2-1 (victoria 1-0 en la ida). Pero antes, los pedrojuaninos sufrieron en la capital peruana. Antes de gol de Luis Advíncula, quien rompió el cero a favor del local, Ángel Martínez desvió un penal clave. A los 39 minutos del primer tiempo, el joven portero adivinó el disparo de Eryc Castillo y evitó el tanto con la mano derecha.

Lea más: Video: El gol de la histórica clasificación de 2 de Mayo

El penal que desvió Ángel Martínez en Lima