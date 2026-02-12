Video: El penal clave que desvió Ángel Martínez vs. Alianza Lima

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño empató 1-1 con los Blanquiazules en el Alejandro Villanueva y conquistó el pasaje a la Fase 2 con un global 2-1 (victoria 1-0 en la ida). Pero antes, los pedrojuaninos sufrieron en la capital peruana. Antes de gol de Luis Advíncula, quien rompió el cero a favor del local, Ángel Martínez desvió un penal clave. A los 39 minutos del primer tiempo, el joven portero adivinó el disparo de Eryc Castillo y evitó el tanto con la mano derecha.

El penal que desvió Ángel Martínez en Lima