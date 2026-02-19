2 de Mayo: Un solo triunfo “avícola” en ocho partidos

El Gallo norteño, 2 de Mayo, lleva ocho partidos oficiales en la temporada, con un registro de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas.

Lea más: Paridad en el Corral del Gallo

Luego de superar la primera fase clasificatoria del mayor torneo de la Conmebol contra Alianza Lima, el equipo pedrojuanino enfrentó esta semana al también incaico Sporting Cristal, con el que igualó de local 2-2. La revancha será el martes en el Callao, a las 21:30.

En el plano doméstico, el promedio del “avícola” se va desplomando, por lo que el duelo de mañana contra Recoleta FC en el Corral, previsto para las 20:30, deberá ser encarado “con los dientes apretados”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien los norteños están centrados en el certamen internacional, necesitan mejorar su producción general.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Nueva incorporación. El “2” aseguró el concurso del canterano cerrista Alexis Adrián Fariña (21 años), de fugaz paso por el Minnesota United de la MLS.