El Sportivo 2 de Mayo deja pasar la chance de ir con ventaja a Perú

El elenco de la “Terraza” completó una primera mitad gris en el Río Parapití, distando considerablemente de la brillante versión exhibida en la fase previa ante Alianza Lima. El conjunto pedrojuanino se mostró previsible al volcar su juego excesivamente por la banda derecha, donde un Alfonso falto de luces sucumbió ante la solvencia del brasileño Cristiano da Silva, quien anuló cada intento de desequilibrio local.

Lea más: Copa Libertadores: El Barcelona de Guayaquil reta a Argentinos Juniors

Aunque el trámite inicial careció de sobresaltos, la ocasión más nítida llevó la firma de la visita. Todo nació de un cambio de frente quirúrgico de Yoshimar Yotún que detectó la soledad de Ibérico por el flanco izquierdo. Este envió un centro preciso al segundo palo para la irrupción de González; el lateral le ganó la posición a Castro y conectó un cabezazo cruzado que buscó la contrapierna del portero, marchándose apenas desviado por el vértice derecho de Martínez.

El panorama pareció despejarse para los dirigidos por Eduardo Ledesma en el epílogo del primer tiempo, cuando Ibérico recibió la tarjeta roja directa tras una durísima plancha sobre el tobillo de Sanabria. Sin embargo, la superioridad numérica resultó estéril en el arranque; lejos de asumir el protagonismo, el “Gallo” permitió que Sporting Cristal volviera a inquietar con un remate cruzado de Vizeu que Martínez logró desviar milagrosamente con el pie.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la etapa complementaria, y pese a jugar con diez hombres, el elenco peruano encontró el camino al gol. Una imprudencia de Juan Camilo Saiz, quien arrolló a González dentro del área cuando este ya había ejecutado un remate elevado, fue sancionada como pena máxima. El experimentado Yotún asumió la responsabilidad y, con una ejecución magistral al ángulo superior derecho, puso el 0-1 que silenciaba a la afición local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obligado por el marcador y con variantes que tardaron en llegar, el 2 de Mayo mejoró su volumen ofensivo en la recta final. El empate nació de un centro preciso de Ayala al segundo poste, donde Matías Cáceres conectó un cabezazo fulminante que devolvió la vida al dueño de casa. Solo un minuto después, la locura se desató en Pedro Juan Caballero: nuevamente Ayala envió un centro rasante que el hasta entonces impecable Cristiano da Silva terminó enviando a su propia portería en una acción insólita tras enredarse con el esférico.

Cuando parecía que el “Gallo” amarraba una victoria heroica para viajar con ventaja a la revancha, la fatalidad apareció en el descuento. Un centro de Távara que no revestía peligro provocó una falta de comunicación crítica entre Saiz y Martínez. En medio del desconcierto, el defensor colombiano dejó pasar el balón, que terminó escurriéndose entre las piernas del muy buen guardameta local para sentenciar el 2-2 definitivo. La llave queda abierta y se definirá en una semana en territorio peruano.

La revancha, el martes en Callao

Con el primer capítulo de la serie ya en los libros, el Sportivo 2 de Mayo enfoca sus fuerzas en la revancha ante Sporting Cristal. El duelo de vuelta está marcado para el próximo martes a las 21:30 en el Estadio Miguel Grau, conocido popularmente como el “Coloso Miraflorino”, situado del Callao, parte del área Metropolitana de Lima.

Sin embargo, antes de encarar el desafío internacional, el conjunto pedrojuanino deberá sortear una exigente agenda en el plano local. Este viernes, a las 20:30, el “Gallo” recibirá a Recoleta FC en el Estadio Río Parapití por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Se trata de una semana de adelanto en el calendario, donde el equipo norteño dejará pendiente su compromiso ante Guaraní, que también se encuentra con la atención dividida por su participación continental.

El desenlace de esta llave es crucial, ya que el ganador asegurará su lugar en la tercera fase del certamen. Allí, el vencedor se medirá ante quien resulte airoso del cruce entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile. Por ahora, la ventaja es para el elenco venezolano tras imponerse 1-0 en el choque de ida, a la espera del desquite que se disputará este martes en territorio chileno.