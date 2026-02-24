¿Qué necesita 2 de Mayo para clasificar a la Fase 3 de la Copa?

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero juega hoy el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño enfrenta a Sporting Cristal en busca del boleto a la Fase 3: arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el Miguel Grau de la localidad de Callao. La serie está igualada después del 2-2 en el Río Parapití hace una semana.

A diferencia de la serie anterior, en la que viajó con ventaja 1-0 sobre Alianza Lima para sellar el pase a la ronda actual, los dirigidos por Eduardo Ledesma disputan la revancha contra la Máquina Celeste con paridad en el global. En consecuencia, los pedrojuaninos necesitan la victoria para lograr la clasificación a la etapa previa a la fase de grupos.

Otro empate, la serie a los penales

Si 2 de Mayo vuelve a empatar en el segundo enfrentamiento ante Sporting Cristal, la llave entre paraguayos y peruanos culmina en la tanda de los penales. Por su parte la derrota significará la eliminación del torneo de clubes más importante del continente como también, de la posibilidad de jugar el cuadro principal de la Copa Sudamericana 2026.