A qué hora juega Sp. Cristal vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

2 de Mayo enfrenta hoy a Sporting Cristal en la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño visita a la Máquina Celeste en el estadio Miguel Grau del Callao: empieza a las 21:30, hora de Paraguay. La serie está igualada 2-2 tras el empate en Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: 2 de Mayo, por la clasificación y el seguro de un torneo internacional

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.