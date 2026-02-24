2 de Mayo, por la clasificación y el seguro de un torneo internacional

2 de Mayo disputa hoy el partido más importante de su historia: la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño enfrenta a Sporting Cristal por el boleto a la Fase 3 del certamen de clubes más relevante del continente. El partido empieza a las 21:30, hora de Paraguay: Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Los dirigidos por Eduardo Ledesma visitan a la Máquina Celeste en el estadio Miguel Grau, en Callao. La serie está abierta luego del 2-2 hace una semana en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: Fernando Cáceres y Cristiano Da Silva, en contra, habían convertido para los paraguayos, mientras que Yoshimar Yotún y Ángel Martínez, en propia valla, a favor de los peruanos.

2 de Mayo, por el seguro internacional

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero está muy cerca de asegurar presencia continental por el resto del semestre. El Gallo norteño, que eliminó a Alianza Lima (1-0 en Paraguay y 1-1 en Perú) en el histórico estreno internacional, busca la clasificación a la Fase 3, que encamina el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 o al cuadro principal de la Copa Sudamericana 2026.

La formación de Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Gabriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Maxioren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu.

La formación de 2 de Mayo vs. Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Díaz.