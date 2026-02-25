Copa Libertadores: El “Cristal” de los penales

Aguantó el partido, pero no tuvo final

El 2 de Mayo aguantó todo el partido, llegó a los penales, serie que arrancó bien, pero no tuvo el final deseado.

El equipo paraguayo insinuó arrancar de tu a tu al rival, pero no tardó en perder el ritmo y la posesión de la pelota frente al cuadro peruano, que se hizo dueño del trámite, generó varias aproximaciones a la portería de Ángel Martínez, que se mostró sólido ante la adversidad en campo ajeno.

Cristal no le dio respiró al Gallo norteño, que pese a intentar no pudo desprenderse del dominio local. A lo largo de la primera etapa, el protagonismo fue de uno solo, los dirigidos por Eduardo Ledesma no encontraron la manera de salir de los apremios, pero si supieron llegar al término de la primera parte sin ver caer la portería, entonces muy bien custodiada.

La falta de precisión de los peruanos también hizo lo suyo, pero ni con poblar el medio sirvió al 2 de Mayo imponer lo que tal vez se buscó en el plan táctico. Pero aguantó.

En la complementaria el Gallo arrancó potenciando la ofensiva con el ingreso de Rodrigo Ruiz Díaz en lugar de Elías Alfonso, aunque la nueva dupla en ataque: Ruiz-Diego Acosta no se engranó nunca.

El protagonismo local se extendió ante la valentía de los norteños en dar pelea a pie firme, con Ayala en el campo se apostó a sacar provecho de la pelota quieta y fue así que, a los treinta minutos de la segunda fracción, un tiro libre de aquel hizo temblar el travesaño de la portería de los incaicos.

Los minutos comenzaron a correr como la luz en la intención de triunfo de Sporting y como pasos de tortuga para los del norte, que ante la superioridad del rival supo capear.

Los locales generaron un montón de ocasiones para marcar, pero la fortuna estuvo de lado de Ángel, el arquero paraguayo.

Pasaron los noventa minutos de partido, más la adición de seis y las esperanzas pasaron a los remates desde los doce pasos, serie en la que el 2 de Mayo falló por Cáceres y Colmán, pero cierra bien su primera Copa Libertadores.