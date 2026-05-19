Marset negocia declararse culpable en EE.UU., según medios uruguayos

La audiencia preliminar de Sebastián Marset en Estados Unidos, prevista inicialmente para este miércoles 20 de mayo, fue suspendida y reagendada para el próximo 1 de julio, en medio de negociaciones entre la defensa y la Fiscalía norteamericana.

La información fue publicada por el medio uruguayo Montevideo Portal, que accedió a documentos judiciales relacionados con el caso que se tramita en el estado de Virginia.

De acuerdo con esos documentos, el juez Rossie Alston Jr. aceptó extender el plazo solicitado por las partes para continuar las conversaciones sobre un eventual acuerdo de culpabilidad del presunto capo narco.

“Por la presente acepto que he consultado con mi abogado y entiendo plenamente todos mis derechos. He leído esta moción para posponer la audiencia y la he revisado con mi abogado”, señala el escrito firmado por Marset y validado por el magistrado.

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Gitantesco volumen de evidencias

Según detalló la Fiscalía federal, ya fueron recopilados 22 GB de evidencias contra Marset, quien enfrenta cargos por conspiración para lavado de activos y dinero en territorio estadounidense.

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El fiscal federal adjunto Anthony Aminoff indicó que el material incluye comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, documentación remitida por varios países mediante acuerdos de cooperación internacional y decenas de miles de páginas de registros financieros.

Las pruebas fueron obtenidas, en parte, a través de solicitudes realizadas a Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.

Uno de los elementos considerados clave en la investigación sería el celular de Marset, incautado semanas atrás dentro de una caja fuerte y posteriormente enviado a Estados Unidos para ser sometido a peritaje.

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Posible acuerdo para reducir condena

El abogado del narcotraficante, Santiago Moratorio, confirmó al canal uruguayo Subrayado que en las próximas horas mantendrá una reunión con su cliente, recluido actualmente en una prisión de alta seguridad en Alexandria, Virginia.

En cada audiencia previa, tanto la defensa como la Fiscalía solicitaron prórrogas alegando necesidad de más tiempo para preparar el caso y avanzar en negociaciones.

El escenario judicial se torna decisivo para Marset. Si acepta el acuerdo de culpabilidad impulsado por la Fiscalía, deberá colaborar con información a cambio de una eventual reducción de pena.

En caso contrario, si decide enfrentar un juicio, podría recibir hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad condicional supervisada y una multa superior a US$ 500.000.