Atención Olimpia: Audax venció y eliminó a Barracas y llegará obligado a Asunción

El equipo chileno golpeó en momentos clave del partido. Daniel Piña abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, aprovechando una desconcentración defensiva tras un tiro de esquina. Luego, en el tramo final del encuentro, Diego Coelho sentenció el compromiso con un remate cruzado desde fuera del área.

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Barracas Central, que necesitaba sumar para mantenerse en carrera, complicó aún más su panorama con la expulsión de Gonzalo Morales a los 55 minutos por un supuesto golpe intencional sobre un rival, en una acción muy discutida.

Con este triunfo, Audax Italiano mantiene sus opciones de clasificación y se jugará todo en la última fecha ante Olimpia en Asunción. Mientras tanto, el Decano y Vasco da Gama, ambos con siete puntos, se enfrentan este miércoles en un duelo clave que podría encaminar la clasificación paraguaya a la siguiente ronda.