2 de Mayo
23 de marzo de 2026 - 11:50

El polémico debut de Juan Armoa en 2 de Mayo, que duró dos minutos

Juan Antoniel Armoa Florenciani (18 años), portero del Sportivo 2 de Mayo.
Juan Antoniel Armoa Florenciani (18 años), portero del Sportivo 2 de Mayo.

El enfrentamiento entre el 2 de Mayo y Sportivo Luqueño por la duodécima jornada del Apertura 2026 será recordado por una maniobra táctica que encendió las alarmas. La controversia giró en torno al arco del equipo “Gallo” norteño, donde un debutante absoluto fue retirado del campo apenas 120 segundos después del pitazo inicial, provocando un fuerte rechazo en la opinión pública.

Por ABC Color

El técnico del “Gallo”, Eduardo Ledesma, sorprendió a todos al confiar la titularidad del arco al juvenil Juan Antoniel Armoa Florenciani, de 18 años. No obstante, la apuesta resultó ser un movimiento puramente administrativo: en la primera interrupción del juego, el DT ordenó el ingreso de Ángel Martínez. Esta variante relámpago “quemó” una ventana de cambios de forma premeditada, dejando al joven portero fuera de acción antes de tener su primera intervención.

A pesar de la brevedad de su estreno, Armoa forma parte de la Selección Paraguaya Sub 20 dirigida por Antolín Alcaraz, con la que enfrentará a Brasil en los amistosos del 28 y 31 de marzo en suelo brasileño. Su estatus de seleccionado nacional, contrastado con su salida humillante a los dos minutos en Primera, potenció el eco mediático y las críticas hacia el manejo del cuerpo técnico y el reglamento de la APF. Esta normativa exige que los seleccionados juveniles cuenten con minutos en la máxima categoría para que su convocatoria pueda sumar en el cómputo del minutaje obligatorio del club.

Más allá del repudio en redes sociales, la movida del club pedrojuanino tiene un sustento legal en el reglamento de la APF. Al propiciar el debut de Armoa y aprovechar su convocatoria a la Selección, el 2 de Mayo logra sumar minutos automáticamente para la “bolsa” de la normativa Sub 19. Con esta astuta —aunque cuestionada— maniobra de oficina, el equipo asegura el cumplimiento normativo y libera al entrenador de la carga de alinear obligatoriamente a un juvenil en las fechas venideras.

Lista de convocados de la Selección Paraguaya Sub 20

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