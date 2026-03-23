El polémico debut de Juan Armoa en 2 de Mayo, que duró dos minutos

El técnico del “Gallo”, Eduardo Ledesma, sorprendió a todos al confiar la titularidad del arco al juvenil Juan Antoniel Armoa Florenciani, de 18 años. No obstante, la apuesta resultó ser un movimiento puramente administrativo: en la primera interrupción del juego, el DT ordenó el ingreso de Ángel Martínez. Esta variante relámpago “quemó” una ventana de cambios de forma premeditada, dejando al joven portero fuera de acción antes de tener su primera intervención.

A pesar de la brevedad de su estreno, Armoa forma parte de la Selección Paraguaya Sub 20 dirigida por Antolín Alcaraz, con la que enfrentará a Brasil en los amistosos del 28 y 31 de marzo en suelo brasileño. Su estatus de seleccionado nacional, contrastado con su salida humillante a los dos minutos en Primera, potenció el eco mediático y las críticas hacia el manejo del cuerpo técnico y el reglamento de la APF. Esta normativa exige que los seleccionados juveniles cuenten con minutos en la máxima categoría para que su convocatoria pueda sumar en el cómputo del minutaje obligatorio del club.

🟥¡EL GALLO SE QUEDÓ CON 10! Luego de un chequeo VAR, el árbitro expulsó a Alexis Fariña.



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Más allá del repudio en redes sociales, la movida del club pedrojuanino tiene un sustento legal en el reglamento de la APF. Al propiciar el debut de Armoa y aprovechar su convocatoria a la Selección, el 2 de Mayo logra sumar minutos automáticamente para la “bolsa” de la normativa Sub 19. Con esta astuta —aunque cuestionada— maniobra de oficina, el equipo asegura el cumplimiento normativo y libera al entrenador de la carga de alinear obligatoriamente a un juvenil en las fechas venideras.

Lista de convocados de la Selección Paraguaya Sub 20