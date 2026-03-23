Juan Armoa: “Ya sabía que si se paraba el partido, me tocaría salir”

Al ser consultado sobre cómo se coordinó su salida prematura para sumar minutos de Selección a su equipo, el guardameta respondió. “La verdad es que, cuando llegué al hotel y todo eso, yo sabía que iba a entrar. Pero, la verdad, no sabía si iba a entrar desde el inicio o en el último minuto. Sin embargo, cuando llegamos al estadio, al vestuario, me avisaron que iba a arrancar de titular, pero que después sería reemplazado por Ángel Martínez”.

Armoa confirmó que, si bien ya se manejaba la posibilidad de cumplir con el reglamento de la “bolsa de minutos” mediante su inclusión, la confirmación oficial llegó recién previo al duelo ante el auriazul. “Ya escuchaba rumores que decían que podía arrancar de titular, pero a mí todavía nadie me lo había confirmado. Después, cuando llegamos al vestuario, sí me comentaron que iba a arrancar de titular; el profe me dijo que sería así porque nos faltan muchos minutos a nosotros, por la regla del Sub 19”.

El momento del cambio se produjo casi de inmediato, una situación que el juvenil ya tenía asimilada, aunque no ocultó sus ganas de haber tenido una participación más activa en el campo de juego. “La verdad es que yo ya sabía que, tanto si la pelota se iba afuera o si se paraba el partido, me tocaría salir. Me hubiera gustado jugar unos minutos más, pero no me quedo enojado ni nada con eso, porque así también le estoy ayudando al club con el tema de los minutos por lo de la selección. La verdad es que estoy bien, aunque sí esperaba jugar un poco más”.

Al propiciar el debut de Armoa y aprovechar su convocatoria a la Selección Sub 20 (donde enfrentará a Brasil a fin de mes), el 2 de Mayo logra sumar minutos automáticamente para la normativa Sub 19 impuesta por la APF. Con esta “astuta” —aunque cuestionada— maniobra de oficina, el equipo asegura el cumplimiento normativo y libera al entrenador de la carga de alinear obligatoriamente a un juvenil en las fechas venideras, permitiéndole mayor flexibilidad en el armado del once.