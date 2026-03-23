La explicación de Eduardo Ledesma sobre el debut del portero Juan Armoa

Ledesma aclaró que la salida prematura de Armoa respondió estrictamente a una necesidad reglamentaria vinculada a la convocatoria del portero a la Albirroja juvenil, cuyos tiempos de viaje obligaron a adelantar su debut. “Lo que sucedió con Antoniel —nosotros lo conocemos más por ese nombre— fue que resultó convocado a las selecciones juveniles. Eso nos daba una chance de sumar minutos con esa convocatoria en estos dos partidos amistosos que tienen; ellos están viajando el miércoles. Realmente la idea era que juegue ese día, así como lo hizo ayer, pero como ya viaja el miércoles a primera hora a São Paulo, no nos daban los tiempos para que juegue contra Guaraní. Ayer íbamos a poner en cancha a Henry Riquelme, que es el Sub 19 que más juega con nosotros. Quisimos aprovechar esa oportunidad de que la convocatoria nos ayude a sumar minutos con el juvenil, como Sub 19, por la necesidad de cumplir el reglamento estipulado”.

Pese a lo atípico de la situación, el DT enfatizó que hubo una comunicación previa con el guardameta de 18 años para evitar que el cambio afectara su confianza, proyectándolo como una pieza clave para la institución a futuro. “Hablamos con él para que no se sienta mal, que no sienta que entra y sale. Obviamente es un debut para él y es muy positivo lo que le está sucediendo de ser convocado a las juveniles y estar siempre siendo tenido en cuenta. Como dije ayer, él es el futuro arquero del club; hoy está yendo a la selección paraguaya y eso le va a ayudar mucho para seguir creciendo y madurando. Sabemos que la posición de arquero es difícil, por momentos ingrata, pero en su crecimiento lo va a hacer muy bien porque tiene todas las condiciones”.

“Lo mejor que puede suceder es que el chico juegue por mérito”

Más allá del caso puntual, Ledesma aprovechó para cuestionar la obligatoriedad de la norma, comparando el sistema paraguayo con potencias regionales donde, a su criterio, la formación física y el mérito deportivo son los únicos motores de los debuts tempranos. “Para mí, lo mejor que puede suceder es que el chico juegue siempre por mérito; creo que el fútbol es así. En Argentina o en Brasil no veo que un chico juegue por un reglamento; veo que en las competiciones importantes y competitivas un juvenil juega por mérito propio. Eso pasa mucho en Brasil y hace que se vendan muchos chicos, pero requiere un trabajo de base desde abajo para que el joven llegue bien formado. Cuando el chico está bien preparado físicamente, como el caso de Julio Enciso, Diego Gómez o Diego León —que hoy está en el Manchester—, por más que tengan 16 o 17 años, ya te empujan y te obligan a ponerlos porque el físico les ayuda mucho”.

Finalmente, el entrenador reconoció la presión que sufren los clubes que, como el 2 de Mayo, aún están consolidando sus divisiones formativas en la máxima categoría. “Entiendo por qué se hace el reglamento y para qué, pero creo que a veces obliga mucho a los entrenadores y a los clubes. Por ejemplo, el 2 de Mayo es un club que no tiene mucho tiempo todavía en Primera; obviamente está tratando de hacer un buen trabajo en formativas y sacar juveniles porque entendemos que, vendiendo jugadores, los clubes pueden tener un oxígeno económico. Sin embargo, creo que cualquier jugador, sin importar la edad, debe jugar por mérito propio y no por el empuje de una norma. Entiendo lo de Antonio y me parece genial; como todo jugador, él quiere jugar y seguramente habrá sentido ese cosquilleo de los debuts. Es natural que uno se entusiasme y quiera jugar mucho más tiempo del que él pudo jugar ayer”.