Eduardo Ledesma: “Siento que hoy sucedieron cosas raras”

Desde el inicio, Ledesma dejó claro que, a su criterio, el trámite estuvo condicionado por factores externos: “En el análisis general, siento que el equipo hoy representó muy bien al 2 de Mayo y, dentro de ese trabajo general, dentro de ese partido que se jugó contra Olimpia, hay varias situaciones analizables. Creo que acá es normal: cuando se juega con un equipo grande, siempre hay mucha gente de prensa. Yo desde acá hoy, terminando el encuentro, siento que hoy sucedieron cosas raras, realmente. Sentía que teníamos que hacer no sé cuántos goles para poder ganar. Hoy llegamos para jugar contra un rival que no había recibido goles más allá del partido con San Lorenzo (que le hicieron un gol de pelota parada) y en todos los otros partidos había ganado 1-0. Y como siempre digo, creo que lo que vos hagas dentro de la cancha y te sientas que estás siendo superior o haciendo mejor o peor las cosas que el rival, no sé si sirve de mucho”.

Las polémicas puntuales: Goles y penales

El técnico desglosó las jugadas que, a su entender, torcieron el rumbo del partido. Fue especialmente enfático en el segundo gol decano y en la pena máxima sancionada. “Si vamos a hablar de merecimientos, no sé si lo merecía Olimpia, pero también nosotros facilitamos eso. Y dentro de todo ese análisis, el segundo gol de Olimpia me parece que es una falta demasiado clara de Raúl sobre Sanabria, hay una carga en la espalda; Sanabria le ganó bien la posición, ya cubrió bien el balón. Me parece que hay una falta en el penal; claro, el árbitro puede decir que hay un contacto, pero el fútbol es un deporte de contacto. Para mí, Sandoval busca la pierna del rival, es lo más normal. Vuelvo a hablar desde el lugar en el que antes estuve como futbolista: me parece que no hay penal. Primero, no entendía por qué no se tomaba agua; dijeron que había un parate para el agua, le digo al PF (preparador físico) que tenemos: ‘¿Están esperando que Olimpia nos haga el gol o qué sucede?’”.

Ledesma continuó relatando sus sensaciones a ras de césped: “Iban 30 minutos y no cortaban el partido para tomar agua. Eso ya me pareció extraño. Y si la jugada mirando al VAR es dudosa, ¿por qué lo cobra a favor de uno o del otro? Y un penal como el de Sandoval, en la interpretación, para mí Sandoval busca la pierna del rival. Si hay contacto, no voy a negar eso; yo lo vi ahí dentro del campo porque estábamos mirando el monitor que estaba ahí del camarógrafo, hay un contacto. Pero hay que interpretar si el rival busca la pierna o si es la pierna de “Beto” Esoínola la que ocasiona el penal. Son interpretaciones. Y después, bueno, es muy difícil. Hoy le cuestioné un poco a Marcelo la expulsión, pero hay que estar ahí; si yo estaba, seguramente hacía lo mismo, porque vos sentís injusticia”.

La disparidad en las tarjetas y el peso de la jerarquía

Pese a su enojo, el DT se tomó un momento para reflexionar sobre la posibilidad de estar hablando desde la efervescencia del momento, aunque reafirmó su postura sobre la diferencia de criterios. “Capaz mirando la imagen mañana diga: ‘Pido perdón por hablar de esta manera’. Richard hizo una falta antes, no fue amarilla, y fue una falta fuerte. Y en la siguiente hace otra falta más fuerte que esa y ahí recibe una amarilla, ya de compensación. Y yo hablando acá, ¿de qué sirve? Yo me voy con un 4-1 hasta Pedro Juan Caballero, ¿de qué me sirve todo esto? El análisis que tengo que hacer es que siento que hoy me jugaron mal y no quiero hacer responsable tampoco a todo el cuadro arbitral porque realmente ahí hablando con el cuarto árbitro; creo que yo no voy a decir que salió ni a favor ni en contra mía. Pero yo lo hablé muy bien con ellos. Traté de no meterme mucho ahí porque, si no, me descuido del equipo, que también necesita indicaciones”.

La frustración con el VAR fue un tema recurrente: “Pero me parece que ya el primer gol de Olimpia es muy dudoso, muy dudoso. Claro que él puede decir que hay contacto. En el segundo gol me parece que Sanabria le gana muy bien en el mano a mano a Raúl y hay un camiseteo, hay una carga en la espalda, hay una falta. No entiendo para qué se fue a revisar el monitor. No puede ser que con el VAR uno vaya a mirar y se equivoque de vuelta. Yo sentía que con 11 contra 11, con la jerarquía que tienen estos jugadores de Olimpia... porque ellos tienen ahí a un Lescano, tienen a un Seba, tienen a un Alcaraz, tienen a un Richard y son un equipazo también. Hicieron un buen partido realmente, pero siento que ese segundo gol ya nos mató”.

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El golpe emocional para el “Gallo”

Para finalizar, el entrenador de 2 de Mayo destacó el esfuerzo de su plantel ante las adversidades presupuestarias y deportivas, sintiendo que el equipo fue castigado de más. “Y aun así nosotros, siendo un equipo menor en cuanto a presupuesto y en cuanto a club, nos pusimos 2-1, nos pusimos 2-2 y ahí otra vez es muy difícil levantarse cuando vos sentís que hiciste las cosas y encima estás desde atrás empujando y otra vez te pegan un mazazo en la cabeza. Es muy difícil. Y bueno, después del 3-1... ya creo que también tenía que ser expulsado Richard antes del 3-1. Creo que ahí nosotros, con esa falta y la otra, capaz le expulsaron también a Marcelo. Y ahí sí creo que el equipo sintió realmente el golpe porque, es muy difícil con el desgaste que se hace”.

Su conclusión fue de resignación, aunque defendió la imagen futbolística dada en el campo: “Después yo tengo que analizar como entrenador, finamente, algunos detalles: cómo quedamos en los córners, cómo nos ‘regalamos’ en la expulsión. Pero no sé, en el análisis que seguramente ustedes van a hacer el día de hoy, el día de mañana o en la semana, para mí el 2 de Mayo hizo un muy buen partido, pero no puedo decir eso porque perdimos 4-1. Y no sé, el cuarto gol quiero verlo también; me pareció offside desde el banco de suplentes. Creí que iba a cobrar y después lo convalidó, pero bueno, ya está. Como dije, nos vamos con un 4-1 abajo y no puedo hacer nada”.