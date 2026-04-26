Eduardo Ledesma: “No supimos aprovechar el hombre de más”

El técnico del Gallo, Eduardo Ledesma, aclaró que no inició con línea de tres, sino que debió reacomodar piezas por imprevistos de última hora, como la lesión de Beto Espínola. “Tuvimos que buscar soluciones y Marcelo nos dio una mano en el lateral”, explicó.

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Ledezma consideró que el equipo entró con dudas y eso fue determinante: “Subestimamos detalles y cuando estás en una mala racha eso se paga caro. El primer gol fue un golpe importante”. Si bien valoró la reacción de sus dirigidos, también marcó un déficit clave: “No supimos aprovechar el hombre de más ni los espacios que se generaron”.

El entrenador admitió que la racha negativa afecta en lo mental: “Son momentos difíciles, golpean mucho en lo psicológico. Hay urgencia por ganar y eso a veces juega en contra”.

Además, señaló errores puntuales que siguen costando caro: “Empatamos y rápidamente volvimos a quedar mal parados. Hoy cada detalle lo estamos sufriendo muchísimo”.

Pese a la bronca por no haber ganado, destacó la capacidad de reacción del equipo: “Guaraní nos golpeó dos veces y pudimos reponernos, pero queríamos la victoria”.

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Finalmente, Ledezma remarcó la necesidad de seguir trabajando para revertir el momento: “Hay que corregir, hablar y mejorar. No podemos permitirnos estos errores si queremos salir de esta situación”.