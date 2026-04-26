2 de Mayo y Guaraní empatan en vibrante duelo

Una diferencia numérica que no fue aprovechada

Un duelo disputado en medio de un “clima londinense” (llovizna y nublado). Desde el momento en el que el 2 de Mayo improvisa un sector de su bloque defensivo, era una invitación para Guaraní para atacar ese sector vulnerable. Marcelo Acosta, volante ofensivo colocado como marcador de punta por derecha, no siente la marca y es lógico que haya sido sobrepasado.

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Tampoco el Cacique necesitó repetir su avances para marcar la diferencia. Un tiro largo del argentino Tanda entre Miguel Barreto y Acosta fue recepcionado por Nelson Romero, quien se tomó los segundos necesarios para asistir a Diego Fernández, autor de un golazo con tres dedos, impactando el balón con la parte exterior del pie izquierdo, técnica que brinda la curvatura necesaria del envío.

El panorama era más que alentador para los aurinegros, hasta que se produjo una cierta complicación. En la disputa por el esférico, el chico Romero se arroja al césped e impacta en el tobillo de Barrero. La tarjeta amarilla exhibida inicialmente fue cambiada por la roja mediante el VAR, al configurarse juego brusco grave, de acuerdo al criterio arbitral. Muy pocos son los jueces que se mantienen en su postura asumida en el campo.

Ni con la ventaja que supone el 11 contra 10, el Gallo norteño pudo alcanzar un nivel que le permitiera llegar al empate en el primero tiempo. Adelantó sus líneas es cierto, pero no inquietó a Servio, quien tuvo una buena intervención para desviar un tiro de Coronel, quien también probó -sin fortuna- desde fuera del área.

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Para la complementaria, el local promovió tres modificaciones y el visitante tuvo una, forzada por la lesión de en la clavícula de Derlis Rodríguez. El panorama cambió.

El Gallo llegó al empate mediante la fantástica anotación de Matías Cáceres, quien al recibir el balón en la cabecera el área a espaldas del arco y con un giro despidió el disparo de zurda para la conversión.

El 2 de Mayo se entusiasmó con su gol, con la expectativa de la remontada, aunque con su última línea adelantada, aprovechada por Fernández para asistir a Patricio Coronel quien balón el balón con el pecho y definió con un potente disparo. Otro muy buen tanto, que no llegó al nivel de los anteriores, pero igualmente preciso por la concepción de la acción.

La paridad llegó mediante un centro flotado de Fretes en dirección a Cáceres. La pelota controlable le rebotó a Servio y permitió la resolución con un potente chute para el 2-2.

Aún con cierto tramo por recorrer, el marcador ya fue inamovible. Al “2″ le faltó determinación pasa imponer su localía contra un rival que se fue quedando con pocas energías. El punto poco y nada le sirve para escalar en la clasificación y fortalecer el promedio.