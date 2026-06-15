Alexis Villalba es el primer fichaje del 2 de Mayo

Después de la firma del contrato, el Sportivo 2 de Mayo oficializó la llegada a Pedro Juan Caballero de Alexis Villalba, expeditivo zaguero central de 27 años, natural de San Patricio, Misiones.

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El defensor, formado en Guaraní, militó igualmente en Resistencia Sport Club cuando el Triángulo rojo militó en la máxima categoría, entre el 2022 y el 2023.

Villalba se incorporó en enero de 2024 al Sportivo Luqueño, en el que demostró regularidad, portando en algunos juegos la cinta de capitán. Totalizó 92 presentaciones y marcó tres goles con la camiseta auriazul.

Este martes, la dirigencia “avícola”, que tiene al Ing. Hugo Romero y al Dr. Víctor Duarte Francia como principales autoridades, confirmará la incorporación de otros dos atletas.

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El objetivo del Gallo norteño es hacer una buena campaña en el torneo Clausura, para fortalecer el promedio. El certamen se inicia el viernes 24 de julio. El rival del estreno será Rubio Ñu, en el Corral amambaiense.