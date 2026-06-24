El 2 de Mayo presenta las movidas en el Corral

Un informe del Sportivo 2 de Mayo señala que la directiva y el cuerpo técnico “continúan trabajando en la conformación de un plantel competitivo con vistas a los compromisos del segundo semestre”.

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Actualmente, las gestiones dirigenciales corren por cuenta del vicepresidente, Dr. Víctor Duarte Francia, en ausencia del presidente, Ing. Hugo Romero, quien se encuentra en los Estados Unidos con motivo del Mundial 2026.

La nota refiere que el staff técnico, comandado por Eduardo Ledesma, “viene desarrollando una evaluación permanente de la plantilla, con el objetivo de conformar un equipo competitivo para afrontar los desafíos deportivos del segundo semestre”.

Al momento de anunciar las bajas, el comunicado refiere: “En cuanto a las salidas registradas, dejaron de formar parte del plantel superior los siguientes futbolistas: Carlos Servín (acuerdo y rescisión), Wilson Ibarrola (culminación de contrato, sin renovación), Hosué Díaz (liberado, pese a contar con seis meses más de contrato, al pertenecer a los registros del club Libertad), Walter Gaona (sin renovación de contrato), Elías Alfonso (sin renovación de contrato), Miguel Barreto (cedido a préstamo al Sportivo Luqueño), Rodrigo Ruiz Díaz (rescisión contractual de común acuerdo), Víctor Dávalos (rescisión contractual de común acuerdo), René Rodríguez (retornó a su club de origen, Guaraní), Esteban Maidana (cedido a préstamo, a Paraguarí AC), Marcelo Acosta (culminación de contrato, sin renovación), Orlando Colmán (cedido a préstamo), y Sergio Fretes (culminación de contrato, sin renovación)”.

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Dando continuidad al texto “avícola”, el mismo indica: “Por otra parte, el Gallo norteño ya incorporó a los futbolistas Ángel Daniel Aguilera Saldívar, volante ofensivo de 23 años proveniente del Atlético Morelia de México; Alfredo Damián Machado Benítez, mediocampista extremo de 27 años procedente del Cacoalense de Brasil; Alexis Villalba, defensor que puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral derecho; y César Ramírez, defensor de 23 años que llega proveniente de Guaraní en calidad de préstamo”.

El informe se cierra con el siguiente mensaje: “La institución continuará informando oportunamente sobre las novedades relacionadas con la conformación del plantel profesional”.

En el debut en el campeonato Clausura 2026, que arranca el viernes 24 de julio, el 2 de Mayo enfrentará a Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití.