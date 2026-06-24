El plantel de Luqueño se traslada a Ybycuí

El Complejo Turístico Villa América, ubicado en Ybycuí (departamento de Paraguarí), recibe a la comitiva del Sportivo Luqueño para la fase preparatoria con miras al segundo tramo futbolístico de la temporada.

Lea más: Olimpia: Facundo Insfrán, segundo traspaso del mercado de pases invernal

La cantidad de bajas del plantel dirigido por el uruguayo Hernán Rodrigo López supera ampliamente a la de las altas.

Las dos únicas incorporaciones de momento son el guardameta argentino Dante Nicolás Campisi (29 años) y el defensor central Miguel Ángel Barreto (28).

De acuerdo a los datos, en los próximos días se sumarán el zaguero Diego Francisco Viera (35), quien ya prestó servicios en el club, y Tiago Caballero (21), delantero del barrio Primavera de Luque, de los registros de Olimpia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al cabo del primer semestre dejaron de pertenecer a la familia auriazul: Sergio “Chico” Díaz, Alfredo Aguilar, Ángel “Pirayú” Benítez, Víctor Sebastián Quintana, Paul Riveros, Alan Pereira y Alexis Villalba.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut de Luqueño será contra Guaraní, de visitante.