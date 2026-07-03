El 2 de Mayo transfiere a Sergio Sanabria a México

A principios de la temporada 2025, Sergio Abel Sanabria llegó al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, proveniente del Sportivo Carapeguá.

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El volante de contención alcanzó en el Gallo norteño un alto rendimiento, totalizando 48 presentaciones con la casaca albiazul, incluyendo cuatro por la Copa Libertadores.

El atleta de 27 años fue transferido al Puebla de México, sin que sean brindados los datos de la operación debido al “contrato de confidencialidad”.

Con esto, Sanabria da el mayor salto de su carrera. El deportista es natural de Ciudad del Este. Se inició en 2010 en Paranaense FC. Luego actuó en Área 1, 3 Corrales y 3 de Febrero en la capital del Alto Paraná, Primavera de Curuguaty y Sportivo Carapeguá.

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Esta es la segunda mejor transacción “avícola” de los últimos años, después del paso de Javier Domínguez al Olimpia, a principios del 2025.

“Sergio es un jugador con mucha entrega, sacrificio como volante central. Tuvo un nivel competitivo gracias al torneo que disputamos y donde vieron a nuestros jugadores con buen rendimiento para ser considerados y por ende, transferidos”, expresó a ABC el vicepresidente del club, Dr. Víctor Hugo Duarte Francia.