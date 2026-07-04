El 2 de Mayo llega a nueve incorporaciones

Mediante sus cuentas en las redes sociales, el Sportivo 2 de Mayo dio la bienvenida a tres nuevos integrantes de su plantel. Ya son nueve los incorporados al Gallo norteño en esta ventana de pases.

Lea más: El 2 de Mayo, con una incorporación de peso

El volante central Marcos Ezequiel Gómez (24 años) llega al Corral amambaiense cedido por Olimpia, que anteriormente lo prestó a Guaraní, en el que pasó prácticamente desapercibido.

El atacante Estifen Arnaldo Díaz (21) proseguirá su carrera en el club de Pedro Juan Caballero. Proviene de la cantera de Libertad y últimamente estuvo en el General Caballero de Juan León Mallorquín, con el que se proclamó campeón de la Copa Paraguay.

Después de cumplir toda su carrera en el fútbol del interior y en el ascenso, el arquero Mario Daniel Ramírez (33) por fin tendrá la posibilidad de competir en la máxima categoría, de la mano del 2 de Mayo. El atleta estuvo recientemente en el 12 de Junio de Villa Hayes, en la División Intermedia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos tres atletas se unen a Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez y Fredy Silvero, quienes recientemente se acoplaron a la dotación albiazul, dirigida técnicamente por Eduardo Ledesma.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. El debut del Gallo será contra Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití. La primera fecha aún no fue calendarizada.