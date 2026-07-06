El plantel de Cerro Porteño se traslada a Buenos Aires

La comitiva de Cerro Porteño parte de nuestra principal estación aérea, ubicada en Luque, a las 14:45, con destino a Buenos Aires. El retorno al país está fijado para el jueves 16.

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Son tres los amistosos agendados para los dirigidos por el argentino Ariel Holan. El primero será este miércoles 8 contra Racing Club.

El segundo “test match” está previsto para el sábado 11, contra Defensa y Justicia, en tanto que el tercero será el jueves 16 contra Vélez Sarsfield. Tras este encuentro se registrará el traslado de retorno a nuestro país.

Existe la posibilidad que el Ciclón concrete un cuarto cotejo de fogueo, luego del choque contra Defensa y en la previa al encuentro con Vélez. El deseo es que todos los componentes del plantel puedan tener minutos para la evaluación técnica correspondiente.

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El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del corriente mes. En la primera fecha, Cerro Porteño jugará con Sportivo Trinidense, en condición de local.

La serie por los octavos de final de la Copa Libertadores con el Palmeiras se desarrollará entre el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El primer enfrentamiento será en el Allianz Parque, en São Paulo.