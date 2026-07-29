Para las estadísticas, ¿quién es el técnico del puntero 2 de Mayo?

La temporada futbolística del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero se inició bajo la conducción técnica de Eduardo Ledesma (40 años), quien fuera ayudante de campo de Felipe Giménez y quedó como “1” tras la comentada salida del “Felipep”, con “serrucho” de por medio, de acuerdo a algunas versiones.

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Así, el Gallo disputó el torneo Apertura y la Copa Libertadores bajo el comando de Ledesma, hasta que el 22 de abril, la institución norteña anunció el arribo de Diego Antonio Gavilán (46) como coordinador técnico.

Conforme pasaban las fechas, Gavilán fue cobrando protagonismo en el Corral, hasta que en las más recientes presentaciones, sobre todo en las recientes victorias sobre Rubio Ñu (1-0) y Cerro Porteño (2-1), se notaba claramente que el que “cortaba la torta”, con las indicaciones y la toma de decisiones para los cambios, era el exconductor del Ciclón de Barrio Obrero.

En la planilla, Eduardo Ledesma figura como técnico y Diego Gavilán aparece como asistente. Sin embargo, cuando empieza a rodar el balón, los roles cambian. Es por eso se le presenta la confusión a los que presentan las estadísticas, si los dos cantos triunfales del conjunto “avícola” se los computa a Gavilán o van para Ledesma, quien acude a las conferencias bien descansado, ya que el desgaste mayor corre por cuenta de su colega, más experimentado, con un recorrido futbolístico superior.