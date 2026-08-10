La chicana de 2 de Mayo a Olimpia por los reclamos arbitrales

Olimpia criticó el arbitraje en la derrota 1-0 con 2 de Mayo por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano reclamó el desempeñó de David Ojeda, el juez principal, y de José Armoa, responsable del VAR, tanto en la conferencia del sábado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez como en el vídeo publicado el domingo por Olimpia Media.

Lea más: Fernando Román: “Soy paraguayo y me dicen albañil, por eso...”

Hoy, dos días después del triunfo que significa la punta parcial en la tabla, el Gallo chicaneó al Franjeado por las protestas tras la caída en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, que fue la tercera en cuatro juegos, esta vez, a puertas de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra Vasco da Gama en Río de Janeiro (jueves).

¿Qué publicó 2 de Mayo por los reclamos de Olimpia?

“¡Mucha lluvia por Pedro Juan Caballero!”, posteó el club del Departamento de Amambay en X. La particular frase estuvo acompañada por los emoticones de lluvia, paraguas y una carita sonriente. La publicación en la plataforma social fue realizada a las 10:54 y cuenta con más de 21.000 visualizaciones, 80 comentarios, 235 retuits y 788 Me gusta.