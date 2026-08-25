El análisis de Eduardo Ledesma tras el empate que privó al 2 de Mayo recuperar la punta

Consultado sobre el sabor que deja este resultado, Ledesma valoró el esfuerzo colectivo y la actitud inquebrantable de sus dirigidos en el terreno de juego. “Nos vamos conformes con el partido por la entrega, por lo que los chicos dieron todo de sí. Creo que se vio en el campo que buscamos siempre, en todo momento, el triunfo. Pusimos a Matías, pusimos a Cervera, pusimos a Sanguina; pusimos gente que pueda desbordar, que pueda centrar, que pueda filtrar pases. Creo que intentamos por todos los medios”, expresó el estratega.

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Pese al dominio territorial y las variantes ofensivas introducidas desde el banco, el estratega reconoció que el gran déficit estuvo en la zona de definición. “Creo que faltó esa fineza en los últimos metros, por ahí, o acertar ese último pase para terminar en gol, o acertar ese último remate o cabezazo para abrir el marcador. Obviamente que es importante también no perder. Siempre queremos ganar, siempre queremos estar arriba; es la idea nuestra en este torneo. Creo que el equipo refleja cosas muy buenas. Claro que siempre hay cosas por corregir, pero creo que estamos por un buen camino: todavía invictos, no estamos recibiendo muchos goles... por ahí nos falta lo otro, que es convertir un poco más, pero son cosas que las vamos a ir corrigiendo”, reflexionó.

Ledesma advirtió sobre la complejidad del certamen y cómo los rivales plantean los encuentros al ver al “Gallo Norteño” en los puestos de vanguardia. “Sabemos que el camino es largo y es difícil. A medida que uno se pone también de candidato, se pone en la punta, muchas veces los rivales también te juegan de otra manera. Creo que Guaraní también vino a hacer su trabajo; no venía bien en los últimos partidos, y vino también a hacer su trabajo, a ver si nos podía agarrar también mal parados por momentos. Creo que en ese sentido lo trabajamos bien también: no sufrimos mucho, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que estuvimos muy cerca del arco de ellos, pero no pudimos acertar, capaz, esa última definición o no estuvimos bien posicionados para poder terminar la jugada”.