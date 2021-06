Adebayor ganaba US$ 200.000 mensuales

Presentado con bombos y platillos el 14 de febrero de 2020, el togolés apenas jugó cuatro partidos, dos por el torneo local y otros tantos por la Copa Libertadores. Su estreno fue el 23 de febrero, en el clásico contra Olimpia (1-1) y su último cotejo el 12 de marzo frente a Defensa y Justicia (2-1), con la recordada “patada voladora” que le costó la expulsión. El 23 de ese mes, el Decano emitió un comunicado en el que informaba la decisión del futbolista de volver a su país para pasar el tiempo de cuarentena con su familia.

El dirigente Pedro Balotta Ricart solicitó a la comisión una auditoría internacional, de modo a tener un panorama más claro en cuanto a la acuciante economía franjeada. La deuda institucional ronda los US$ 60.000.000 y el pasivo es como una bola de nieve, considerando la acción promovida ante la FIFA (Dínamo Kiev/Santos) sobre el caso Derlis González, por el que el Decano debe desembolsar unos 5.000.000 de la moneda americana.

* Nicolás Domingo (36). El volante argentino dijo que la dirigencia ordenaba a los técnicos (Néstor Gorosito, Enrique Landaida y Sergio Orteman) para no hacerlo jugar y que su salida fue una decisión unilateral. No descarta una acción judicial para percibir lo que le corresponde, pues las negociaciones para un acuerdo no prosperaron. Desde el 2020 disputó 28 partidos y marcó un gol con la casaca franjeada.

* Alan Benítez (21). El lateral derecho, quien llegó tras quedar libre de Libertad, planea entablar una demanda por tener contrato vigente. Totalizó 21 juegos desde el año pasado.

* Un grato recuerdo. Hace 42 años, el 22 de junio de 1979, Olimpia vencía por 2-0 a Boca Juniors en Sajonia (goles de Miguel Piazza y Osvaldo Aquino), en el partido de ida de la final de la Libertadores. La revancha se disputó el 27 de julio en La Bombonera, donde se registró la consagración franjeada luego del 0-0. Fue la primera estrella continental. La segunda se dio en 1990 y la tercera, en el 2002.