Aguilar sueña con volver a Luqueño

“En algún momento debo volver a la institución que me dio todo, que es el Sportivo Luqueño, ya sea como dirigente, jugador o entrenador, algún día voy a volver”, explicó en rueda de prensa.

Aguilar, de 34 años, firmó en julio una extensión de contrato con el Cruz Azul por una temporada más. “No sé dónde me puedo retirar, uno no sabe, puede hacer planes, pero Dios quiera no, alguna lesión te puede alejar. Hay que vivir el presente nada más y después cuando llegue la oportunidad ver qué se hace”, añadió.

Campeón con tres clubes

El futbolista de 1.80 metros de altura afirmó que siempre fue un sueño jugar en el balompié mexicano, en el que ha ganado tres títulos de Liga con el Tijuana, el América y el pasado mayo con el Cruz Azul. Mis planes en este momento son disfrutar el año de contrato que me queda con el Cruz Azul. Siempre soñé llegar al fútbol mexicano y lo disfruto día a día”, expresó.

Aguilar suma 8 títulos con clubes mexicanos:

Tijuana: Apertura 2012.

América: Apertura 2014, Liga Concacaf 2015 y 2016

Cruz Azul: Copa México 2018, Supercopa México 2019, Clausura 2021, Campeón de Campeones 2021.

Mañana, contra Santos

Aguilar reconoció que a los campeones celestes les faltó humildad en la primera jornada del Apertura 2021 en la que cayeron por 0-2 ante el Mazatlán. “Debemos cambiar la mentalidad, estar más concentrados, solo es cambiar el chip. No corrimos cuando debíamos, dejamos de hacer cosas”, lamentó.

* Programa 2a. fecha. Ayer: Mazatlán-Pachuca; Puebla-Guadalajara. Hoy: 18:00 León-Tijuana; 20:00 América-Necaxa; 22:00 Atlas-Juárez; 22:00 Monterrey-Pumas. Mañana: 13:00 Toluca-Tigres; 19:00 Santos -Cruz Azul. Lunes: 22:00 Atl. San Luis- Querétaro.