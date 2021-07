River lo tuvo ahí al Ciclón

La más clara fue del equipo local

El empate sin goles de anoche en el Kelito no le vale a Cerro Porteño y tampoco mucho a River Plate, pues fue este el que dispuso de la ocasión más clara para ganar el partido en casa y que la desperdició cuando Enzo Borges remató afuera en un mano a mano con Jean Paulo a poco de ingresar por Dionicio Pérez, quien tuvo como “Loco” a los defensores azulgranas.

En lo que fue el desarrollo del primer tiempo, la pelea se centró en el medio del campo juego, sector donde se impuso la mejor actitud de los riveristas y no dejaron progresar a los de la visita que si no tiene prendido a Claudio Aquino, no genera ataques.

Un remate de Robert Morales que inquietó al arquero Cristóforo, y después nada del ataque del Ciclón que en tres partidos solo anotó un gol. Aún no se percibe la buena coordinación entre los volantes, no se ve comunicación con los atacantes y atrás sigue sin tener esa solidez que debe mostrar un equipo que pretende pelear por el título.

Lo del Kelito marca una virtud y es como saber jugar ante los grandes: en la primera fecha le ganó de visita a Olimpia y anoche le marcó el ritmo al Cerro Porteño e incluso se quedó con las ganas de sumar otros tres puntos, que debe haberlo conseguido, hubiese sido por méritos propios.

Si bien gran parte del segundo tiempo, Cerro se insinuó mejor, pero sin claridad en ataque. River Plate supo pararse bien, aguantó y en los minutos finales se acercó con mayor peligro al arco de Jean.

Empate sin goles que deja mejor parado al equipo de Ayala e instala la necesidad de recomponer líneas en el de Arce. Queda bastante al campeonato.