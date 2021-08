“Vamos con mucha fuerza y fe”

“Estamos optimistas, la gente tiene que estar tranquila, los jugadores van queriendo lograr el objetivo, es muy difícil, vamos a ir con fuerza para que se haga justicia deportiva después de lo sucedido con nosotros en el primer partido”, señaló en conferencia de prensa.

“Es difícil por todo lo que pasó en el primer partido, ahora se tiene la posibilidad de redimirnos”, añadió el directivo del Ciclón.

Fue consultado qué le pareció la presencia de unos hinchas despidiendo al plantel. “La gente de Cerro nos tiene acostumbrados a esto, siempre está más allá de los nombres, se necesita de las fuerzas de ellos, lo que a Cerro le hace diferente es su gente”.

“Todos los cerristas estamos enfocados en lo que será el partido de mañana, es el objetivo del semestre, los muchachos saben y dimensionan lo que es, vamos con fe”, añadió.

Afirmó que tuvieron una reunión con el plantel. “Anoche tuvimos una reunión, los vi con fuerza y creyendo en sus posibilidades, el tiempo que ha transcurrido nos da la posibilidad de ir con fuerza y fe, eso es lo principal”.

Hay acuerdo en lo económico. “Cerro es muy grande y se dicen muchas cosas, algunas no son reales, por lo que se está viviendo no estamos de la mejor manera en lo económico, pero hay acuerdo con el plantel, intentamos que lo que ingrese sea para ellos, muchas veces lo que se dice no es realidad, era importante hablar por lo que nos jugamos mañana, fue muy interesante y el plantel esta fuerte”.

Afirmó que siempre hubo poca posibilidad para que Cardozo Lucena juegue este partido. “Lo de Pika nunca fue una posibilidad real que pueda jugar este partido, él está todavía en etapa de recuperación, quiero hablar solo de eso hoy, mañana tenemos un partido muy importante”.

Por último, habló de los nuevos en el plantel, Carlos Rolón y Alan Benítez. “Son dos jugadores que hace tiempo veníamos hablando. Lo de Rolón veníamos trabajando con él, Arce pidió por ambos y finalmente se dio antes del cierre del libro de pases. Alan está cumpliendo su sueño y tiene doble responsabilidad porque es hincha del club”, concluyó.