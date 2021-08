Gaspar acecha a Danilo

El golero aurinegro marcó dos tantos, ambos desde los doce pasos, en la goleada del domingo sobre el 12 de Octubre de Itauguá en Dos Bocas (4-1), triunfo que sirve para la punta del torneo.

Servio registra seis anotaciones con la casaca aborigen, cuatro en el campeonato Apertura de este año y la primera conquista fue ante Nacional, en el arranque del primer torneo. Después volvió a marcar frente a River Plate (11ª), Sportivo Luqueño (15ª) y Libertad (16ª).

Después del primer penal marcado al equipo de Itauguá tuvo otro, y antes de este se lo vio charlando con Fernando Fernández, y que para muchos fue una discusión. Pero la historia fue totalmente distinta. “Yo le ofrecí a Fernando Fernández patear y me dijo que siga pateando yo. Le ofrecí dos o tres veces y no quiso, yo sabiendo que él lo necesita. Y por ahí el resultado ya era abultado. Me dijo que asegure y patee yo. Una lástima porque todos queremos que él siga sumando goles”, reveló el portero aborigen que registra 6 goles de penal y acecha el número de Danilo.

Por otro lado, el plantel de Fernando Jubero se alista de cara al añejo clásico del sábado contra Olimpia, en Dos Bocas a las 19:30.