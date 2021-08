Miguel Almirón no tuvo el permiso del Newcastle

La postura de la Premier League con relación a la liberación de los jugadores citados por selecciones que continúan en zona roja con respecto al covid-19, se mantiene firme. Este sábado, Miguel Almirón fue titular en el juego del Newcastle y no obtuvo el permiso correspondiente para trasladarse a Paraguay.

Miguel Almirón, que jugó los 90 minutos en el Newcastle en el 2- 2 ante Southampton, no tuvo permiso de su club y no viajará para sumarse a la selección. @ABCCardinal pic.twitter.com/qN4fQXPVeF — FEDERICO ARIAS (@Fedearias77) August 28, 2021

El Miggy completó los 90 minutos frente al Southampton, en el choque que acabó igualado a dos goles en el St. James’ Park. Su padre Rubén aseveró: “No viene. Me lo confirmó después de su partido (...) No va a venir porque el club no le da permiso y es difícil que se rebele en ese sentido”.

"Miguel está muy mal anímicamente, muy triste, porque esperaba hace tiempo jugar estos tres partidos y siempre fue optimista con que tendría permiso", nos cuenta Rubén Almirón, padre del jugador. @ABCCardinal pic.twitter.com/E6ZTpoHiEO — FEDERICO ARIAS (@Fedearias77) August 28, 2021

“Él tenía muchas ilusiones de jugar estros tres partidos. Como dice su objetivo es ir al mundial y que no figure en estos tres partido es muy lamentable para él. La verdad que no está bien él, no está bien anímicamente”, sentenció su padre en contacto con la 730 AM. Por otro lado, la Asociación Paraguaya de Fútbol sí pudo conseguir los permisos de Omar Alderete, Santiago Arzamendia y Antonio Sanabria.