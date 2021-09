Berizzo, en la búsqueda del equipo para Quito

Paraguay visitará a Ecuador en el estadio de la Liga de Quito, el juego comenzará a las 17:00 de nuestro país y el entrenador de la albirroja no podrá contar con los defensores Gustavo Gómez y Omar Alderete, suspendidos y otro que no estará por no haber conseguido el permiso de su club es Miguel Almirón.

Esta tarde fue la practica más exigente de fútbol porque mañana será el viaje a la capital ecuatoriana. Eduardo Berizzo probó este equipo: Antony Silva; Alberto Espínola, Fabián Balbuena, Junior Alonso y David Martínez; Braian Ojeda, Jorge Morel, Richard Sánchez y Lorenzo Melgarejo; Ángel Romero y Luis Amarilla.

Posteriomente el técnico hizo cuatro cambios, ingresando Antonio Sanabria por Luis Amarilla, Braian Samudio por Sanabria, Santiago Arzamendia por Lorenzo Melgarejo y Robert Rojas por Alberto Espínola. En Quito el argentino decidirá el equipo titular para el jueves.