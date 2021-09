Fabián Balbuena: del “funcionamiento es bueno” al “estamos por buen camino”

La selección paraguaya disputará el jueves (18:30) un partido vital. La Albirroja recibe a Venezuela, el último de la tabla y el único rival al cual venció en las Eliminatorias Sudamericanas. Ganar es una obligación, porque sino, estaría comprometida la clasificación al Mundial Qatar 2022. El momento de Paraguay no es bueno, pero para Fabián Balbuena, quien podría jugar en reemplazo de Gustavo Gómez, “el funcionamiento del equipo viene siendo bueno”.

“Nosotros creemos que estamos por buen camino. El funcionamiento del equipo viene siendo bueno. Creemos en lo que estamos haciendo”, comenzó el defensor en la víspera del choque contra la Vinotinto. “Creo que estamos a tiempo y tenemos muchos partidos por delante (...) Creemos en lo que hacemos y estamos convencidos. Los resultados no se nos dan pero cuando llegue una victoria vamos a despegar”, puntualizó el zaguero del Dinamo de Moscú.

Las frases, también un respaldo para Eduardo Berizzo, fueron acompañadas por un fuerte mensaje a los paraguayos. “El mensaje que quiero darle a la gente es que no crean en todo lo que se dice, que sean optimistas y sigan creyendo”, disparó Balbuena, quien también respondió a las criticas. “Nosotros nos preocupamos más por lo que nos compete, las criticas no podemos manejar y cualquiera puede emitir una. No nos preocupa mucho lo que se diga”, culminó.