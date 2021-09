Sportivo Iteño pasa a la otra fase en los penales

Tras igualar 1-1 en los noventa, fueron a los penales, definición en el que Iteño demostró mayor efectividad, concretando cuatro tiros, contra tres el equipo del departamento de Amambay.

En la próxima ronda, el “Alfarero” enfrentará al ganador entre 1° de Marzo de Pilar y Tacuary.

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: Luis Urunaga. Asistentes: Jorge Gómez y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Sportivo Iteño: Jorge Campuzano; Dilan Meza, Rolando Bogado, Richard Escobar y Blas Coronel (52′ Axel Loncharich); Juan Gauto, Fabio Bernal, Roger Rojas (60′ Óscar Martínez) y Diego Barreto; Carlos Guerreño (76′ Bruno Gaona) y Carlos Díaz. D.T.: Victoriano Haiffuch. Mariscal Estigarribia PJC: James De Sousa; Luis Blanco, Marcos Irigoyen, Jorge Villamayor y Juan Alfonso; Derlis Rojas (62′ Benito Mendoza), Éder Florenciano, Rudy Fernández y Remigio Pérez (91′ Édgar Insaurralde); Jony Espínola (79′ Fabio Soares) y Daniel Benítez. D.T.: Aníbal Sanabria.

Goles: 42′ Carlos Díaz, (I); 56′ Hernán Pérez (ME). Penales: Anotaron: 8 Juan Gauto, 10 Diego Barreto, 3 Axel Loncharich, 18 Carlos Díaz (I); Fabio Soares, Luis Blanco y Jorge Villamayor (ME). Malograron: Benito Mendoza y Rudy Fernández (ME). Amonestados: 33′ Irigoyen, 65′ Pérez (ME); 66′ Fabio Bernal (I).