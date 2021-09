Señal entrecortada en Olimpia

La victoria por 2-1 sobre River Plate en cierta medida dejó en segundo plano el episodio, en el que el atleta reclamó a la sanidad la mala información brindada al cuerpo técnico..

La explicación Álvaro Gutiérrez no fue tan convincente, porque dijo que el zaguero tenía el aductor cargado y tenían miedo a que se rompiera, caso en el cual le llevaría un tiempo mayor de recuperación. Con ese panorama, lo mejor era que el jugador no participe del encuentro al no estar en la plenitud de sus medios.

El profesional uruguayo mencionó que necesita tiempo de trabajo, dando señales además que aún no sabe dónde está parado. Contra el Kelito conformó un equipo para jugar al contragolpe, cuando que por su dimensión, el club fue históricamente protagonista, más aún en el plano local, independientemente al campo de juego en el que se presente.

* Lo que viene. Olimpia, que pese a su reciente victoria contra el Kelito sigue ocupando la última posición del Clausura, jugará el viernes contra 12 de Octubre en condición de local, a las 19:30, por la 12ª fecha. En la ronda siguiente se presentará en Villarrica para medir a Guaireña, el domingo 17 de octubre, a las 20:15.