Sol deja fuera a un pobre Cerro

El partido se jugó en cancha de Nacional con los equipos poniendo a casi todos sus titulares, en Cerro no estuvieron Jean Paulo, Juan Patiño y Alexis Duarte entre los habituales titulares, Sol también puso lo mejor, pero sin Ayala y Da Costa, que estaban en el banco.

Fue un primer tiempo donde Cerro Porteño comenzó de muy buena forma, siendo intenso en la recuperación de la pelota para poder llegar de manera rápida hasta el arco de Rubén Escobar.

Pero ese dominio e intensidad de Cerro Porteño duró apenas unos minutos, Sol tomó el control de la pelota y lo metió en su juego a Cerro Porteño que ya no pudo jugar como en los primeros minutos en todo el partido.

El juego cayó muchísimo, no hubo mucho porque Sol de América tampoco intentaba mucho aunque tuvo una gran ocasión en un cabezazo de Toledo que sacó de gran forma Rodrigo Múñoz, el arquero de Cerro Porteño.

En el Ciclón los que más intentaban eran Rolón y Alan Benítez, Claudio Aquino mostraba chispazos y después los demás no hicieron mucho para que su equipo tenga mejor suerte en el partido en la primera etapa.

La etapa se fue con una jugada polémica ya que el árbitro marcó penal para Sol de América y después el juez de línea dijo que el balón le pega en el pecho a Carlos Rolón y el penal fue anulado para la protesta de todos los de Villa Elisa.

El segundo tiempo no cambió mucho, Cerro trató de mejorar, pero era evidente que no estaba en una buena noche, no jugó bien, mostró muchas falencias y no creó muchas situaciones de gol.

Si tuvo errores en defensa y lo pagó con los goles de Sol de América, el primero tras un error de Rodrigo Delvalle y un centro de Jorge Rojas que llegó hasta Nildo Viera que con un cabezazo venció a Rodrigo Múñoz.

Después hubo algunos intentos tibios de Cerro Porteño y se vino la contra a cargo de Iván Cazal que venció a Múñoz y puso el segundo para liquidar el partido y llegar a los cuartos de final.